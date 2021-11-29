Премьер Латвии призвал ЕС и НАТО дать России сигнал о "последствиях" ее действий

Кариньш считает важным следить за "скоплением российских войск" на границе Украины.

Европейский союз и Североатлантический альянс должны дать России сигнал о "последствиях" ее действий. Об этом заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кариньш считает важным следить за ситуацией на украинской границе.

Важно, чтобы Евросоюз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали РФ сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

По его мнению, что сейчас в Европе наблюдаются сразу несколько гибридных угроз. Первая – "концентрация ВС РФ" у границ Украины, а вторая миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей. Кариньш уверен, что Россия принимает в этом участие.

Напомним, глава ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия якобы собирается в начале 2022 года напасть на Украину. По его версии, российские военные задействуют сначала боевую авиацию, а также артиллерийские и бронетанковые орудия. Атака может начаться с территории Крыма, с материковой границы, а также через Белоруссию, считает Буданов.

Ранее на Украине обвинили президента Владимира Зеленского в потере миллиардов.

Видео: European Commission