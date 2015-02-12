На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов

Арсен Аваков объяснил, что после слов президента резко упали акции украинских компаний.

На Украине обвинили президента Владимира Зеленского в потере миллиардов. Об этом журналистам в эфире местного телеканала рассказал экс-глава МВД Арсен Аваков. Запись эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" доступна на YouTube-канале. Гость прокомментировал слова политика о подготовке в стране государственного переворота, в котором может принимать участие предприниматель Ринат Ахметов. Аваков заметил, что эти данные привели Киев к резкому падению акций всех национальных компаний на Лондонской бирже.

Не многие из вас отдают себе отчет или понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Ахметова, упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды. Я не хотел бы, чтоб наш президент был причиной таких ситуаций. Арсен Аваков, бывший глава МВД Украины

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции о том, что Киев обладает информацией о готовящемся 1 декабря госперевороте. К нему якобы причастен бизнесмен Ринат Ахметов. По версии политика, Ахметова втягивают в подготовку мероприятия.

Охрана Владимира Зеленского сбила с ног журналистку телеканала.

Фото и видео: "Свобода слова Савика Шустера"

