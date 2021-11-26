Охрана Владимира Зеленского сбила с ног журналистку телеканала

В момент инцидента президент возвращался с пресс-конференции.

Охрана президента Украины Владимира Зеленского сбила с ног журналистку телеканала "Прямой", когда глава государства возвращался с пресс-конференции. Инцидент сняли коллеги пострадавшей.

На кадрах, опубликованных в сети видно, как Зеленский со своими охранниками идет к автомобилю, и в этот момент президента окружают журналисты. Пока тот садился в авто, сотрудница телеканала "Прямой" упала на плитку. По сообщениям СМИ, журналистку сбил один из охранников главы государства.

Сегодня Зеленский дал большую пресс-конференцию, на которой в том числе сообщил, что Украина выступает за продление контракта на транзит газа из России.

Видео: Telegram / PavlovskyNews