  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:42
667
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Охрана Владимира Зеленского сбила с ног журналистку телеканала

0 0

В момент инцидента президент возвращался с пресс-конференции.

Охрана президента Украины Владимира Зеленского сбила с ног журналистку телеканала "Прямой", когда глава государства возвращался с пресс-конференции. Инцидент сняли коллеги пострадавшей.

На кадрах, опубликованных в сети видно, как Зеленский со своими охранниками идет к автомобилю, и в этот момент президента окружают журналисты. Пока тот садился в авто, сотрудница телеканала "Прямой" упала на плитку. По сообщениям СМИ, журналистку сбил один из охранников главы государства. 

Сегодня Зеленский дал большую пресс-конференцию, на которой в том числе сообщил, что Украина выступает за продление контракта на транзит газа из России.

Видео: Telegram / PavlovskyNews

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии