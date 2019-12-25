Зеленский выступил за продление контракта на транзит газа из России

Контракт заключен до 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что Киев выступает за продление контракта транзита российского газа. Однако он подчеркнул, что между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" не было предметных встреч.

Зеленский подчеркнул, что контракт заключен до 2024 года.

"Я слышал риторику со стороны РФ, что они готовы продлить контракт на транзит. Но кроме этих заявлений я ничего не видел, предметных встреч между нашими людьми, "Нафтогазом" и "Газпромом" не было", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу.

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Фото: YouTube / Україна 24