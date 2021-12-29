Зеленский заявил, что Украине удалось сдержать падение гривны

Он отметил, что также удалось успокоить финансовые рынки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что в стране удалось сдержать падение гривны.

По словам Зеленского, Украина смогла также успокоить финансовые рынки на фоне так называемой информационной политики, которая была вызвана кризисом безопасности в стране.

Мы сделали много разных шагов, стабилизировали гривну и успокоили рынки. Владимир Зеленкий, президент Украины

Ранее мы сообщали, что Рада создаст следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году.

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