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Зеленский заявил, что Украине удалось сдержать падение гривны
Сегодня, 14:33
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Зеленский заявил, что Украине удалось сдержать падение гривны

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Он отметил, что также удалось успокоить финансовые рынки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что в стране удалось сдержать падение гривны.

По словам Зеленского, Украина смогла также успокоить финансовые рынки на фоне так называемой информационной политики, которая была вызвана кризисом безопасности в стране.

Мы сделали много разных шагов, стабилизировали гривну и успокоили рынки.

Владимир Зеленкий, президент Украины 

Ранее мы сообщали, что Рада создаст следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году. 

Фото и видео: 

Теги: падение гривны, падение финансовых рынков, президент украины владимир зеленский
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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