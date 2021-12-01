Госдолг Украины в 2021 году будет снижен до уровня менее 50% от ВВП страны

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде с ежегодным посланием заявил, что госдолг Украины по итогам этого года снизится до уровня менее 50% от ВВП страны.
По словам Зеленского, в 2021 года размер экономики Украины превысит 190 млрд долларов. Это рекордный уровень за период независимости.
Это больше, чем в докризисном 2008 году и в 2013 году. Впервые с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% от ВВП.
Владимир Зеленский, президент Украины
По данным Минфина Украины, на конец октября госдолг Украины и гарантированный государством долг составил 92,63 млрд долларов. Ранее сообщалось, что страна в этом году должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов.
Владимир Зеленский также заявил, что "Крымская платформа" получит статус организации.
Видео: YouTube / 112 Украина
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