Госдолг Украины в 2021 году будет снижен до уровня менее 50% от ВВП страны

На конец октября госдолг Украины составил 92,63 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде с ежегодным посланием заявил, что госдолг Украины по итогам этого года снизится до уровня менее 50% от ВВП страны.

По словам Зеленского, в 2021 года размер экономики Украины превысит 190 млрд долларов. Это рекордный уровень за период независимости.

Это больше, чем в докризисном 2008 году и в 2013 году. Впервые с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% от ВВП. Владимир Зеленский, президент Украины

По данным Минфина Украины, на конец октября госдолг Украины и гарантированный государством долг составил 92,63 млрд долларов. Ранее сообщалось, что страна в этом году должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов.

Владимир Зеленский также заявил, что "Крымская платформа" получит статус организации.

Видео: YouTube / 112 Украина