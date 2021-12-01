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Зеленский: "Крымская платформа" получит статус организации

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Киев ждет официального статуса форума от международного сообщества.

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что "Крымская платформа" получит статус международной организации. Об этом политик упомянул в рамках ежегодного послания местным депутатам, которое он огласил с трибуны Верховной Рады.

Впервые с 2014 года деоккупация Крыма обсуждалась на самом высоком уровне. Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что по инициативе Украины в 2021 году состоялся международный саммит "Крымская платформа". На нем делегаты обсуждали вопрос и способы возвращения контроля над регионом. К участию в мероприятии были приглашены спикеры из более чем 40 государств. Сергей Лавров счел этот форум "неонацистским и расистским шабашем".

Зеленский сообщил, что перепись населения на Украине состоится в феврале 2023 года.

Фото и видео: YouTube / 112 Украина

Теги: верховная рада, владимир зеленский, крым, крымская платформа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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