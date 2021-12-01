Киеву поможет организовать процесс компания Apple.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что перепись населения на Украине состоится в феврале 2023 года. Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного выступления перед депутатами Верховной Рады. По слова политика, процесс будет вестись в сотрудничестве с технологической корпорацией Apple. Еще 30 ноября стороны подписали документ, в соответствии с которым фирма будет задействована в переписи граждан.

Украина станет второй страной в мире, которая вместе с Apple проведет перепись населения в феврале 2023 года. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что единственная в истории Украины перепись населения проводилась в 2001 году. На тот момент согласно официальной статистике на территории страны проживали 48 млн 457 тысяч человек. Очередная перепись должна была состояться в 2016 году, но в декабре 2015 года кабинет министров перенес мероприятия на 2020 год. Однако и тогда процедура не была реализована.

Зеленский внес в Раду закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры.

Фото и видео: YouTube / 112 Украина