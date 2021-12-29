Зеленский пообещал фото военных ВСУ из Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что в 2022 году военные ВСУ могут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
Зеленский отметил, что Киев в 2022 году предоставит квартиры всем участникам силовой операции на востоке страны. По словам президента, ветераны боевых действий после этого времени смогут повесить у себя фото с побратимами, с которыми они вместе защищали землю.
А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Зеленский заявил, что главной целью его на должности главы государства является окончание войны в Донбассе. Об этом он акже сказал в своем новогоднем обращении к украинцам.
Видео: YouTube / Офіс Президента України
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