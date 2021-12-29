Зеленский пообещал фото военных ВСУ из Крыма и Донбасса

Он сказал, что Киев в 2022 году обеспечит квартирами всех участников силовой операции на востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что в 2022 году военные ВСУ могут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

Зеленский отметил, что Киев в 2022 году предоставит квартиры всем участникам силовой операции на востоке страны. По словам президента, ветераны боевых действий после этого времени смогут повесить у себя фото с побратимами, с которыми они вместе защищали землю.

А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский заявил, что главной целью его на должности главы государства является окончание войны в Донбассе. Об этом он акже сказал в своем новогоднем обращении к украинцам.

Видео: YouTube / Офіс Президента України