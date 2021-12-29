Байден обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Президент США Джо Байден в телефоном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности. Переговоры должны состояться в Женеве 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет Россия - НАТО, а также в ОБСЕ", - сообщает Белый Дом.
Байден заявил также о поддержке территориальной целостности Украины Соединенными Штатами. Он дал понять, что в случае вторжения России на Украину союзники и партнеры решительно ответят.
Американский лидер также указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе.
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Фото: Pixabay
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