Байден обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Американский лидер сказал также, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент США Джо Байден в телефоном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности. Переговоры должны состояться в Женеве 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет Россия - НАТО, а также в ОБСЕ", - сообщает Белый Дом.

Байден заявил также о поддержке территориальной целостности Украины Соединенными Штатами. Он дал понять, что в случае вторжения России на Украину союзники и партнеры решительно ответят.

Американский лидер также указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе.

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