Путин наградил четверых петербуржцев орденами за вклад в развитие спорта и культуры

Указ был подписан в последний день 2021 года.

Владимир Путин наградил четырех петербуржцев за вклад в различные сферы деятельность. Президент РФ подписал указ 31 декабря.

Орденом Почета награжден первый заместитель президента председателя правления Банка ВТБ Андрей Пучков за заслуги в укрепление финансовой и банковской системы России.

За вклад в развитие культуры был отмечен глава Дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума Егор Москвин. Сегодня стало известно, что в 2022 году форум может пройти в ноябре.

Признание за работу в области спорта получили директор института адаптивной физической культуры Университета им. Лесгафта Ольга Евсеева и заведующий кафедрой Борис Тараканов. Они получили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени композитора Александра Розенбаума.

Фото: сайт президента РФ