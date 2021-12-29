  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин наградил четверых петербуржцев орденами за вклад в развитие спорта и культуры
Сегодня, 17:45
145
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Путин наградил четверых петербуржцев орденами за вклад в развитие спорта и культуры

0 0

Указ был подписан в последний день 2021 года.

Владимир Путин наградил четырех петербуржцев за вклад в различные сферы деятельность. Президент РФ подписал указ 31 декабря.

Орденом Почета награжден первый заместитель президента председателя правления Банка ВТБ Андрей Пучков за заслуги в укрепление финансовой и банковской системы России.

За вклад в развитие культуры был отмечен глава Дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума Егор Москвин. Сегодня стало известно, что в 2022 году форум может пройти в ноябре. 

Признание за работу в области спорта получили  директор института адаптивной физической культуры Университета им. Лесгафта Ольга Евсеева и заведующий кафедрой Борис Тараканов. Они получили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

Ранее Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени композитора Александра Розенбаума. 

Фото: сайт президента РФ

Теги: заслуги, награда, орден
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии