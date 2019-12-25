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Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени композитора Александра Розенбаума
Сегодня, 22:26
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Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени композитора Александра Розенбаума

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Розенбаум награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. 

Так, певец и композитор Александр Розенбаум награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Добавим, что артистка МХТ им. Чехова Нина Гуляева, артистка театра "Современник" Марина Неёлова и актер и режиссер Всеволод Шиловский удостоены орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Ранее погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества. В ГУ МЧС выразили соболезнования близким погибших в Кемеровской области спасателей.

Фото: kino-teatr.ru 
 

Теги: награды, ордена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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