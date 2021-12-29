Стало известно, когда пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году

На форуме заключаются договоры, а также проводятся дискуссии, лекции с представителями культурной сферы.

Вице-губернатор Борис Пиотровский озвучил даты проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2022 году. По информации "ТАСС", он пройдет с 10 по 12 ноября.

В 2020 и 2021 годах форум не состоялся из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Основная программа в дни проведения форума развивается в трех направлениях: Профессиональный поток, Общественный поток и Фестивальная программа. В мероприятиях Общественного потока (дискуссиях и лекциях) может принять любой желающий, получив бесплатный электронный билет.

Петербургский международный экономический форум планируют провести 15-18 июня 2022 года.

Фото: сайт Петербургского международного культурного форума