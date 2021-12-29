Проект поддержали 229 депутатов.

Верховная Рада создаст следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году. Такое решение на пленарном заседании в украинском парламенте приняли местные депутаты. За принятие законопроекта проголосовали 229 человек при необходимом минимуме в 226 голосов.

Основными задачами ВСК является проведение проверки сведений о фактах и лицах, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым, проверка фактов и уголовных производств. пояснительная записка

По результатам данной специализированной проверки комиссия Верховной Рады инициирует вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Председателем комиссии будет депутат, представляющий провластное движение "Слуга народа" Игорь Копытин. Его заместителем избрали члена партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" Григорий Немыря. В общей сложности в комиссию вошли десять парламентариев. Они будут работать над задачей на протяжении года.

Зеленский надеется на встрече "нормандского формата" в Берлине согласовать дату саммита.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада

