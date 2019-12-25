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Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам в исключительных случаях
Сегодня, 14:06
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам в исключительных случаях

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По его словам, власти рассмотрят вопрос временных видов на жительство.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил продлевать вид на жительство россиянам в исключительных случаях. Об этом он заявил в эфире Латвийского телевидения.

По словам Кариньша, латвийские власти рассмотрят вопрос временных видов на жительство. Он подчеркнул, что сейчас их можно продлевать кроме случаев, когда есть причина, почему этого делать нельзя.

Мне кажется, надо бы наоборот - что больше нельзя продлевать, кроме случаев, когда это по каким-либо обстоятельствам необходимо.

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Ранее президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для россиян.

Фото: Pixabay

Теги: вид на жительство, кришьянис кариньш, премьер-министр латвии, россияне
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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