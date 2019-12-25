Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС

Кришьянис Кариньша дал рекомендации Брюсселю по реакции на кризис с беженцами.

Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз. Такое на пресс-конференции перед встречей с немецким канцлером Ангелой Меркель сделал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша. По мнению чиновника, за счет миграционного кризиса Минск поддерживает торговлю людьми. Он уверен, что проблема затрагивает страны Прибалтики: Литву и Латвию, а также Польшу.

Власти Белоруссии осуществляет гибридную атаку на весь ЕС. Единственный способ укрепить Шенгенскую зону и обеспечить свободное передвижение — это укрепить внешнюю границу с четкой процедурой въезда. Кришьянис Кариньша, премьер-министр Латвии

Напомним, что на государственной границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов. Беженцы пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польские власти стянули к участку силовиков и военных, чтобы не допустить этого.

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