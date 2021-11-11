Лукашенко пригрозил ЕС закрытием газопровода "Ямал - Европа"

Белорусский лидер заявил, что Минск готов пойти на это, если Польша закроет границу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов прекратить транзит голубого топлива через газопровод "Ямал — Европа". Слова главы государства передает "БелТА".

По словам белорусского лидера, страна готова пойти на такие меры, если страны Европейского союза введут в отношении республики санкции, в частности – полное закрытие границы Польшей.

Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства отметил, что Минск готов жестко ответить на новые пакеты санкций ЕС. Как именно белорусские власти будут отвечать, вопрос проработан еще полгода назад, заключил Лукашенко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на миграционный кризис на государственной границе Белоруссии и стран Евросоюза.

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