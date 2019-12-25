Зеленский отреагировал на миграционный кризис на границе Минска и ЕС

На Украине оценили угрозы, исходящие от беженцев.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на миграционный кризис на государственной границе Белоруссии и стран Евросоюза. Политик записал видео обращение к нации, которое доступно в его Telegram-канале. По мнению главы государства, проблема не повлияет на возможность въезда граждан Белоруссии на территорию Украины. Спикер подчкеркнул, что Киев и силовые структуры готовы к решению и преодолению возможных внешних вызовов и угроз.

Сегодня прошло заседание СНБО. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Белоруссии. Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что СНБО - Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Пограничники Польши задержали гражданина РФ за пособничество нелегалам на границе.

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