Пограничники Польши задержали гражданина РФ за пособничество нелегалам на границе

Помимо россиянина были задержаны граждане Швеции и Литвы.

Польские пограничники задержали гражданина России, который подозревается в пособничестве в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. Об этом информирует пресс-служба Пограничной стражи республики.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа было выявлено 599 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в Польшу.

За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (граждане России, Швеции и Литвы). из сообщения Пограничной стражи Польши

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис может затянуться на годы. По его словам, он был на границе накануне лично, где ему показали контейнерный город, в котором в холодное время года будут проживать военные и силовики.

Фото: Twitter/Straz_Graniczna