В Москве задержали подозреваемых в пособничестве телефонным аферистам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, двое злоумышленников выполняли функции вербовщиков, получая от анонимных кураторов данные людей, которые под влиянием аферистов были готовы передать для них деньги. Также фигуранты искали через мессенджеры курьеров и направляли их к этим гражданам. Для имитации законности деятельности сообщники изготавливали поддельные бланки и акты приема-передачи средств от имени несуществующих государственных организаций.

Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Трое из них были заключены под стражу.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА