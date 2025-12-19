Пять жителей Бурятии задержаны по делу о мобильной майнинговой ферме

Ирина Волк раскрыла подробности дела о незаконном подключении к электросетям в регионе.

Российские правоохранительные органы при участии Росгвардии задержали на территории Бурятии пятерых местных жителей. В настоящее время злоумышленники подозреваются в незаконном подключении к электросетям оборудования для майнинга. Соответствующий комментарий журналистам сделала официальный представитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что создатели криминальной мобильной криптофермы передвигались вдоль линий электропередачи для того, чтобы незаконно подключаться к энергетическим сетям. В результате такой противоправной деятельности ущерб составил порядка трех миллионов рублей.

Трое местных жителей поместили в кузов грузового автомобиля около сотни единиц оборудования для добычи цифровых денег. К незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще двоих мужчин, которые подключали аппаратуру и управляли грузовиком. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Во время обысков оперативники изъяли у фигурантов расследования майнинговое оборудование, а также около 6,5 миллионов рублей, блокноты с записями и прочие предметы. В отношении задержанных ведется уголовное дело по статье 165 УК РФ. Речь идет о причинении имущественного ущерба путем обмана. Организаторы преступной схемы получили меру пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении остальных участников судебной инстанцией выбрана подписка о невыезде.

В Бурятии на трассе столкнулись четыре фуры.

Фото и видео: МВД Медиа