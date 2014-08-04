В результате аварии пострадал один человек.

В Бурятии на трассе столкнулись четыре фуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошел днем 9 декабря вблизи села Клюевка. По данным ведомства, водитель большегруза "Скания" не учел метеорологические условия и совершил наезд на полуприцеп фуры "Вольво". Тот от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком. после чего врезался в фуру "Ситрак". В последнюю въехал легковой автомобиль "Мазда".

Принявшие участие в ДТП машины на время полностью перекрыли проезд транспорта. В результате аварии водитель "Мазды" получил травму. Еще двух человек осмотрели врачи, после чего их отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 13 человек.

Фото: Telegram / Полиция Бурятии