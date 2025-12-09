Также сообщается об одном погибшем в результате аварии.

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 9 декабря на 592 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Боготольском районе. По данным ведомства, 22-летняя девушка за рулем автомобиля Volkswagen съехала на встречную полосу и влетела в автобус Mercedes с пассажирами.

В результате ДТП пострадали 13 человек. Водительницу Volkswagen и водителя Mercedes с травмами доставили в больницу. Также сообщается, что пассажир автомобиля погиб на месте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Видео: Telegram / МВД 24