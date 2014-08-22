Джастин Трюдо выделит средства на психологическую помощь военнослужащим ВСУ.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил выделение 482 миллионов американских долларов США (около 650 миллионов канадских долларов) Вооруженным силам Украины в течение трех лет. Соответствующее заявление местный чиновник сделал в ходе выступления перед членами парламента. На мероприятии также присутствовал лидер киевского режима Владимир Зеленский с супругой Еленой. Иностранные гости находились в Канаде в рамках рабочего визита.

Это будет включать 650 миллионов канадских долларов за три года на 50 бронированных машин, в том числе для медицинской эвакуации. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Трюдо также заявил, что Оттава приняла на своей территории более 185 тысяч украинских граждан.

Блинкен заявил, что США ждут помощи Индии в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде.

Фото и видео: YouTube / CTV News