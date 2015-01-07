Блинкен заявил, что США ждут помощи Индии в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде

В Госдепе прокомментировали высказывание Джастина Трюдо.

Американские власти рассчитывают, что Нью-Дели окажет содействие Оттаве в расследовании обстоятельств произошедшего в июне 2023 года убийства лидера сикхской общины в Канаде Хардипа Сингха Ниджара. Соответствующее заявление на пресс-конференции в Нью-Йорке с журналистами по результатам участия в мероприятиях по линии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Дипломат уточнил, что по указанной проблематике власти США контактируют с коллегами.

Мы глубоко обеспокоены предположениями, изложенными премьер-министром Трюдо... Было бы важно, чтобы Индия работала с канадцами по их расследованию. Мы хотим видеть подотчетность. Важно, чтобы расследование было доведено до конца, привело к такому результату Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе заметили, что наиболее продуктивным для решения проблемы было бы завершение расследования.

Блинкен раскритиковал военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State