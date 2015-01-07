Блинкен раскритиковал военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе

В Госдепе США призвали Баку и Ереван к нормализации отношений.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен подверг резкой критике проведенную Азербайджаном антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха. По мнению иностранного дипломата из Вашингтона, действия Баку "противоречат урегулированию проблемы в регионе". Он призвал учитывать национальные интересы как Армении, так и Азербайджана.

Мы хотим ясно сказать, что использование силы неприемлемо и противоречит усилиям, которые мы прилагаем, но, что еще важнее, тем усилиям, которые прилагают обе страны, чтобы найти справедливое и достойное мирное решение в регионе. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнули, что Госдеп совместно с Европейским союзом собираются способствовать мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, а также занимаются нормализацией армяно-азербайджанских отношений. Энтони Блинкен добавил, что власти США выступают против проведенной Азербайджаном операции и настаивают на продолжении консультаций на политическом и дипломатическом уровнях между оппонентами.

Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State