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Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине

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В Госдепе США оценили оказываемую поддержку для ВСУ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен публично прокомментировал возможность поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет ATACMS. Руководитель внешнеполитического ведомства в Вашингтоне заметил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений. Соответствующей информацией чиновник поделился с  местными журналистами на пресс-конференции с Нью-Йорке.

Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен подчеркнул, что дискуссии с киевскими властями относительно предоставления военной помощи проходят ежедневно.

Блинкен заявил, что США следят за использованием выделяемых Украине средств.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: atacms, военная помощь, всу, госдеп, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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