Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине

В Госдепе США оценили оказываемую поддержку для ВСУ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен публично прокомментировал возможность поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет ATACMS. Руководитель внешнеполитического ведомства в Вашингтоне заметил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными журналистами на пресс-конференции с Нью-Йорке.

Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен подчеркнул, что дискуссии с киевскими властями относительно предоставления военной помощи проходят ежедневно.

Блинкен заявил, что США следят за использованием выделяемых Украине средств.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State