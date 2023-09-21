Глава Госдепа оценил мониторинг за военной помощь для ВСУ и коррупцию на Украине.

Американские власти следят за тем, чтобы киевский режим тратил выделяемые ему деньги надлежащим образом. Соответствующее заявление руководитель местного внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен сделал в эфире телеканала CBS, комментируя отставку с поста украинского министра обороны Алексея Резникова и шести его заместителей. Журналисты хотели узнать у высокопоставленного гостя о том, как он намерен убедить Конгресс США выделить дополнительное финансирование для ВСУ на фоне "процветающей в Министерстве обороны коррупции". Представитель Госдепа добавил, что на местах находятся группы специалистов, которые предпринимают действия для того, чтобы убедиться, что отправляемые денежные средства идут именно на те нужды, на которые они выделяются.

Тот факт, что Зеленский принял меры для борьбы с коррупцией, свидетельствует о том, что Украина серьезно относится к этой Они знают, что США и десятки других стран хотят быть уверенными в том, что их помощь используется надлежащим образом. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен не уверен, что все чиновники украинского Министерства обороны уволены именно из-за причастности к коррупции. В Госдепе СШа напомнили прессе, что что некоторые члены Конгресса США уже посетили Украину и смогли убедиться в том, что Вашингтон обладает механизмами контроля на месте.

Блинкен заявил о недовольстве части стран тем, что Запад уделяет внимание лишь Украине.

Фото и видео: YouTube / CBS Mornings