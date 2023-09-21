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Блинкен заявил о недовольстве части стран тем, что Запад уделяет внимание лишь Украине

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Глава Госдепа США выступил на Совбезе ООН.

Часть мирового сообщества недовольна тем, что Запад пытается в противодействии России концентрировать всеобщее внимание только на оказании помощи действующим  властям в Киеве.Соответствующее признание сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на очередном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном рассмотрению украинского конфликта.

Некоторые отстаивают ту точку зрения, что продолжение поддержки Украины <...> отвлекает наше внимание от других приоритетов, таких как борьба с климатическим кризисом, расширение благоприятных экономических возможностей, укрепление систем здравоохранения.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американский дипломат пояснил, что речь идет о видимости дилеммы, так как на самом деле Запад должен и будет заниматься тем, что делает сейчас. Руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил коллегам, что в Копенгагене и Джидде состоялись консультации без участия Москвы, на котором страны коллективного Запада международные союзники пытаются наметить "путь к справедливому и прочному миру" на территории Украины. Энтони Блинкен подчеркнул, что для урегулирования кризиса в регионе лидер киевского режима выдвинул собственную "формулу мира".

Блинкен заявил, что США пока не обсуждают с Ираном ядерную сделку.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: госдеп, запад, сб оон, совет безопасности, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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