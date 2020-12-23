Блинкен заявил, что США пока не обсуждают с Ираном ядерную сделку

В Госдепе США оценили вопрос реализации СВПД.

Американские власти настоящее время не ведут каких-либо переговоров по ядерной сделке с Ираном. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с немецким министром по иностранным делам Анналеной Бербок. Дипломат пояснил СМИ, что президент Джо Байден нацелен на то, чтобы Тегеран не получил доступа к стратегическому оружию любым способом. О призвал иранских коллег показать шаги со своей стороны по снижению активности в атомной области.

Дипломатия - это самый эффективный путь достижения данной цели, однако какого-либо активного дипломатического взаимодействия по данному вопросу сейчас не ведется. Мы не участвуем в каких-либо обсуждениях или переговорах с Ираном. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что власти США разрешили разблокировку шести миллиардов иранских активов из Республики Корея в Катар в рамках договоренности с Тегераном об обмене заключенными.

Блинкен назвал внутренним делом КНР ее кадровые решения.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State