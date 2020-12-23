Блинкен назвал внутренним делом КНР ее кадровые решения

В Госдепе США оценили материал Financial Times.

Американская администрация считает внутренним делом Китая его кадровые решения, в том числе по министерству обороны. Власти в Вашингтона готов к взаимодействию с любым представителем военного ведомства из Пекина. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с немецким министром по иностранным делам Анналеной Бербок. Таким образом дипломат прокомментировал сообщения СМИ о том, что в отношении главы оборонного ведомства КНР Ли Шанфу в КНР якобы проводится расследование.

Я ничего не знаю о том, в каком статусе министр обороны. И в любом случае, решать эти вопросы правительству Китая. Мы, как и ранее, в полной мере готовы к взаимодействию с китайским правительством, кто бы ни занимал в какой-либо момент ответственные должности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, чт газета Financial Times со ссылкой на собственные источники утверждала, что, как полагают в США, бывший китайский министр по обороне Ли Шанфу, который две недели не появлялся на публике, возможно, отстранен от должности.

Блинкен заявил, что не обсуждал с Бербок возможность обмена осужденного в ФРГ россиянина.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State