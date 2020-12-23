Блинкен заявил, что не обсуждал с Бербок возможность обмена осужденного в ФРГ россиянина

В Госдепе США оценили прогресс в обмене заключенными с Москвой.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров с немецким министром по иностранным делам Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина, признанного в декабре 2021 года судом Берлина виновным в убийстве в парке Малый Тиргартен, на кого-либо из американских граждан, находящихся под стражей в РФ. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с Бербок.

Нет, мы это не обсуждали. Энтони Блинкен, глава Госдепа США

Напомним, что западные СМИ говорили о том, что власти в Вашингтоне неофициально запросили Германию о возможности включения осужденного по этому делу в обмен заключенными с Россией. Высший суд Берлина в декабре 2021 года приговорил гражданина РФ к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Расследование велось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности.

Блинкен заявил об отсутствии гарантии нормализации между Израилем и Саудовской Аравией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State