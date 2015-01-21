Блинкен заявил об отсутствии гарантии нормализации между Израилем и Саудовской Аравией

В Госдепе США оценили обстановку на Ближнем Востоке.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что на текущий момент нет гарантии нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а договоренность не стала бы заменой миру еврейского государства с палестинцами. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с немецким министром по иностранным делам Анналеной Бербок.

Нормализация отношений, когда будет достигнута, по моему мнению, станет преобразующим событием на Ближнем Востоке и далеко за его пределами. Но нет никакой гарантии, что мы до этого дойдем. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства США добавил, что сторонам важно учитывать не только интересы друг друга, но также третьих сторон. В частности, речь идет о том, чего хочет паластинский народ.

Блинкен: США пытаются обеспечить поставки зерна с Украины по "альтернативным маршрутам".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State