Блинкен: США пытаются обеспечить поставки зерна с Украины по "альтернативным маршрутам"

В Госдепе США оценили продовольственную безопасность в мире.

Американская администрация прорабатывает вопросы, касающиеся поставок зерна с Украины по "альтернативным маршрутам", но также и рассчитывает на возобновление черноморской инициативы. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с немецким министром по иностранным делам Анналеной Бербок. Глава Госдепа США подчеркнул, что Вашингтон и Берлин совместно продолжают решительно призывать к возвращению к черноморской зерновой инициативе. Он пояснил, что продовольственный кризис после выхода России из сделки сейчас фиксируется и в тех государствах, которые не импортируют на свою территорию продукты питания от киевского режима.

Конечно, мы продолжаем работать над альтернативными маршрутами по вывозу зерна с Украины...обострилась нехватка продовольствия, цены выросли для всех. Энтони Блинкен, глава Госдепа США

Блинкен: Украине в перспективе нужно привлекать финансирование за счет частного сектора.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State