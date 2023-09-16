Блинкен: Украине в перспективе нужно привлекать финансирование за счет частного сектора

В Госдепе США оценили помощь Украине со стороны Запада.

Киевскому режиму в будущем, даже несмотря на текущую продолжающуюся поддержку со стороны западных стран, для обеспечения потребностей собственных вооруженных сил и экономической системы потребуется привлекать инвестиции частного сектора. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с немецким министром по иностранным делам Анналеной Бербок. Дипломат заметил, что привержен оказанию помощи для Украины, как и десятки других стран мира в военной, экономической и гуманитарной сфере.

Но в конечно счете, даже несмотря на поддержку Украины правительствами и международными финансовыми институтами, которая будет продолжаться, в конечном итоге наиболее устойчивым способом экономического успеха Украины станут инвестиции частного сектора. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь США подчеркнул, что Украина в настоящее время создает армию для своего будущего, пытаясь сформироыать при этом сильную экономику.

Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State