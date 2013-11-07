Премьер Израиля осудил высказывания палестинского лидера о Холокосте

Яир Лапид прокомментировал слова коллеги Аббаса о "50 холокостах" против палестинцев.

Премьер-министр Израиля осудил высказывания палестинского лидера о Холокосте. Яир Лапид в рамках пресс-конференции перед журналистами прокомментировал высказывание Махмуда Аббаса, сделанное его коллегой в Берлине 16 августа. В еврейском государстве напомнили о том, что трагедия унесла жизни шести миллионов евреев. В список жертв входят 1,5 миллиона детей. Лапид заметил, что история никогда не простит фраз, которые себе позволил высказать Аббас.

Заявление Аббаса, обвиняющего Израиль в совершении "50 холокостов", сделанное им на германской земле, является не только моральным позором, но и чудовищным искажением истории. Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Государственное информационное радио Израиля Kan уточняет, что Махмуд Аббас во вторник на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем объявил СМИ о том, что с середины XX века еврейская страна "совершила 50 массовых убийств в 50 палестинских деревнях, 50 холокостов".

Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее.

Фото и видео: YouTube / IsraeliPM