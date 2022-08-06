Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее

Премьер страны оценил готовность Израиля ответить на террористические угрозы.

Лапид: Израиль не боится специальной операции в Секторе Газа. Соответствующее заявление премьер-министр еврейского государства сделал в рамках своего видеообращения к народу. Оно транслировалось местными телеканалами. При этом в Иерусалиме не заинтересованы в проведении масштабной операции в палестинском анклаве.

Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге. Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее. Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Ранее армия Израиля информировала общественность о том, что проводит операцию "Рассвет" против террористической группировки "Исламский джихад" (запрещенной в РФ) в секторе Газа. Военные бьют по целям, находящимся в секторе Газа. В израильском тылу введено чрезвычайное положение. Во время выступления руководителя кабинета министров страны сирены воздушной тревоги звучали в центральных и южных районах Израиля.

В Минобороны Израиля пригрозили "сильным ударом" для сдерживания иранского атома.

Фото и видео: YouTube / IsraeliPM