В Минобороны Израиля пригрозили "сильным ударом" для сдерживания иранского атома

Бени Ганц рассказал о своем отношении к возобновлению СВПД по иранской программе.

В израильском министерстве по обороне пригрозили "сильным ударом" для сдерживания развития иранской ядерной программы. Соответствующее заявление в эфире местного 13-телеканала сделал глава военного ведомства при еврейском государстве Бени Ганц. По мнению чиновника, за счет мощной атаки власти страны способны отсрочить реализацию атомного проекта соседнего государства.

Иран - глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы можем нанести сильный удар для сдерживания иранского атома. Бени Ганц глава Минобороны Израиля

Относительно переговоров между тегераном и Вашингтоном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Бени Ганц уточнил, что в Израиле были недовольны данным соглашением. Его чиновник назвал "плохим", так как речь шла о временной отсрочке в санкционном давлении, благодаря чему иранцы смогут открыть собственную экономику для мира.

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Фото и видео: 13tv.co.il/item