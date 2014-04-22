Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе

Президент Палестины призвал Израиль завершить территориальную оккупацию.

Президент Махмуд Аббас считает признание Палестины ключом к миру в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом по итогам рабочей встречи между политиками в Вифлееме.

Признание государства Палестина и наделение палестинского народа его законными правами являются ключом к миру в регионе. Махмуд Аббас, глава Палестины

По словам политика, достичь мира на Ближнем Востоке можно за счет прекращения оккупации территории Израилем. Махмуд Аббас напомнил, что земли Палестина считает своими. Он надеется на создание палестинского государства в государственных границах от 1967 года. При этом столица страны должна находиться в Восточном Иерусалиме.

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Фото и видео: Белый дом