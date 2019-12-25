Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа

Марио Драги рассказал о подготовке к зимнему сезону.

Италия снизила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме энергетического импорта. Соответствующее заявление на пресс-конференции по завершению второго дня саммита ЕС в Брюсселе с местными журналистами сделал премьер-министр страны Марио Драги. Чиновник прокомментировал ситуацию с подготовкой правительства к зимнему периоду.

Что касается зависимости от российского газа…меры правительства, которые были введены с начала спецоперации), начинают давать результаты. Другие поставщики начинают заменять российский газ. Марио Драги, премьер-министр Италии

Марио Драги уточнил СМИ, что замена российского газа на поставки от других экспортеров "идет лучше, чем планировалось". Чиновник оптимистично настроен в вопросе того, что страна сможет заменить энергетические ресурсы из РФ в течение года или полутора лет. По словам премьера, грядущей зимой в Италии не будет фиксироваться чрезвычайная обстановка в газовой сфере. В своих высказываниях глава итальянского правительства ориентируется на аналитиков и исследования, которые говорят о "хорошем положении" дел.

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Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi