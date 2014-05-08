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Глава ЕК: Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным

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Урсула фон дер Ляйен оценила отношения между Брюсселем и Москвой.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Европейской комиссии сделала в эфире украинского телеканала ТСН. Чиновница добавила, что введенные западные антироссийские санкции наносят значительный ущерб для экономической системы Москвы.

Для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что третьего июня Совет Евросоюза принял шестой пакет санкций против РФ за проведение специальной военной операции на Украине. В ограничительные меры вошло отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов.

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Фото и видео: YouTube / TCH
 

Теги: владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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