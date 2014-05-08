Глава ЕК: Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Европейской комиссии сделала в эфире украинского телеканала ТСН. Чиновница добавила, что введенные западные антироссийские санкции наносят значительный ущерб для экономической системы Москвы.
Для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Напомним, что третьего июня Совет Евросоюза принял шестой пакет санкций против РФ за проведение специальной военной операции на Украине. В ограничительные меры вошло отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов.
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Фото и видео: YouTube / TCH
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