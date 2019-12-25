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Премьер Италии заявил о невозможности санкций против российского газа
Сегодня, 15:10
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Премьер Италии заявил о невозможности санкций против российского газа

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Марио Драги считает, что ЕС находится "не в том положении".

Премьер Италии заявил о невозможности санкций против российского газа. Такое мнение на пресс-конференции с журналистами высказал глава местного правительства Марио Драги. По версии специалиста, сейчас страны Евросоюза находятся не в такой ситуации, при которой существуют варианты введения экономических ограничений против Москвы.

Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными.

Марио Драги, премьер-министр Италии

Европейский чиновник напомнил прессе о том, что регион должен сообща выстраивать диалог с Россией. По мнению Драги, российский лидер Владимир Путин через переговоры с американским коллегой Джо Байденом продемонстрировал стремление Москвы не допустить непоправимых последствий для судьбы мирового сообщества.

Драги надеется, что необходимости в санкциях по "Северному потоку - 2" не будет.

Фото: YouTube / Palazzo Chigi

Теги: газ, италия, марио драги, северный поток-2, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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