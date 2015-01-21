Драги надеется, что необходимости в санкциях по "Северному потоку - 2" не будет

В Италии рассказали о том, что ограничения против газового проекта России приведут к росту цен на энергоносители.

Драги: Италия надеется, что необходимости в санкциях по "Северному потоку - 2" не будет. Об этом глава местного правительства рассказал законодателям во время своего выступления в верхней палате - Сенате. По мнению чиновника, экономические ограничения в отношении российского газового проекта приведут к скачку стоимости ресурсов на энергетических рынках.

Если "Северный поток - 2" должен стать частью аппарата санкций, в чем, как мы надеемся, не будет необходимости, но если это станет неизбежным, ясно, что это значительно отразится на ценах на газ. Марио Драги, премьер-министр Италии

Эксперт объяснил коллегам, что цены на газ связаны с геополитическим фактором. При этом "Северный поток - 2" может стать инструментом ведения переговоров в политике между Евросоюзом и РФ. Повышение цен на энергоресурсы носит структурных характер. Рим ожидает снижение уровня во второй половине 2022 года. Драги добавил, что оно будет менее заметным, чем хотелось бы экспертам.

Драги: дипломатия - это единственный способ разрешения конфликта в Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi