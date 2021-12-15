Драги: дипломатия - это единственный способ разрешения конфликта в Донбассе

В Италии призвали урегулировать ситуацию на границе Украины.

Итальянский премьер-министр Марио Драги считает, что дипломатия - это единственный способ разрешения конфликта в Донбассе. Такое заявление политик сделал перед саммитом Евросоюза, который запланирован на 16 декабря в Брюсселе. Трансляцию выступления главы парламента в Палате представителей транслировал местный телеканал Rai News 24. Спикер оценил напряженность на государственной границе между Россией и Украиной.

Ответ должен исходить из общего соображения, что дипломатия остается единственным способом. Мирное решение не может быть достигнуто без выполнения обеими сторонами минских соглашений от 2015 года. Марио Драги, премьер-министр Италии

Эксперт напомнил коллегам о том, что в последнее время состоялись итальяно-американские консультации в рамках стран НАТО. СТороны обсуждали возможные варианты ответа на агрессию.

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Фото и видео: Youtube/Palazzo Chigi