Джорджа Италии призвала дать Киеву гарантии, как в пятой статье НАТО.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече "коалиции желающих" выступила против инициативы французского президента Эммануэля Макрона по отправке на украинскую территорию европейского миротворческого контингента. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Corriere della Sera. Авторы статьи указали, что глава Елисейского дворца все еще настаивает на прямом вмешательстве стран-членов Евросоюза для защиты Украины с использованием военных контингентов. Джорджа Мелони продолжает продвигать концепцию Рима о гарантиях для киевского режима по аналогии с пятой статьей НАТО о коллективной обороне, которую в СМИ называет "автоматической защитой". Отвечая французскому политическому лидеру, и тальянка задалась вопросом о численности контингента по его замыслу.

У России 1,3 миллиона солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей? Если один из наших солдат погибнет, мы сделаем вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать? Потому что, если мы отреагируем, очевидно, придётся действовать НАТО. И тогда мы можем сразу же применить это положение. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

