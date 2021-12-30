Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать Мелони

Риккардо Маджи недоволен позицией правительства в преддверии референдума по трудовому законодательству и гражданству.

Секретарь левой оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи был изгнан из Палаты депутатов итальянского парламента за агрессивную выходку в отношении премьер-министра Джорджи Мелони. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на прямую трансляцию заседания местного законодательного органа. Известно, что в ходе ответов высокопоставленной чиновницы на вопросы политиков в зал заседания вошел с простыней на голове один из парлментариев. Он притворился приведением. Мужчина направился к трибуне, где выступала премьер-министр. Злоумышленник публично упрекал Джорджу Мелони в связи с предстоящим в стране референдумом, на котором Рим вынес на обсуждение народу пять вопросов в сфере гражданства и трудового законодательства. Голосование запланировано на 8-9 июня.

Итальнский депутат напомнил премьер-министру о том, что, еще будучи в политической оппозиции в 2016 году она критиковала национальное правительство за замалчивание проходившего тогда народного волеизъявления. Поводом для демарша со стороны Риккардо Маджи стали недавние официальные заявления представителей действующего правящего большинства с предложением к гражданам воздержаться от похода на участки голосования. В тот момент, когда Маджи выводили из зала, Джорджа Мелони наблюдала за ситуацией с улыбкой и снимала "привидение" на мобильное устройство.

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Фото и видео: YouTube / Rai3