Джузеппе Конте призвал ЕС вести диалог с Россией, не перекладывая бремя переговоров на Белый дом.

План перевооружения Европейского союза будет способствовать дезинтеграции регионального объединения. Такое мнение высказал политический лидер партии "Движение 5 звезд", а также по совместительству бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью для испанского издания Pais. Эксперт издания полагает, что лучшей гарантией процветания для граждан является диалог с Москвой, который невозможно доверить лишь одному американскому президенту Дональду Трампу. По словам Конте, именно Евросоюз должен сесть за стол переговоров с российским руководством и построить горизонт мира, не разжигая спираль, ведущую к противостоянию. Парламентарий уверен, что хотя авторы плана оправдывают подготовку плана внешней угрозой, якобы исходящей от России, но в реальности усиленное вооружение создаст лишь иллюзию безопасности.

Восемьсот миллиардов тратятся впустую, позволяя каждой стране вооружаться самостоятельно… Этот план не только не принесет пользы Европе, но и будет способствовать ее распаду. экс-премьер Италии

Напомним, что Европейская комиссия 19 марта презентовала свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Документ предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран коллективного Брюсселя и накачивания армии киевского режима оружием. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Большую часть денежных средств чиновниками из ЕС предлагается привлекать из национальных бюджетов (около 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуются в виде кредитов.

Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Лексусом и Вованом.

Фото: YouTube / Giuseppe Conte