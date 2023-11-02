Джузеппе Конте раскритиковал премьера Италии за высказывания об украинском кризисе.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий местное оппозиционное "Движение 5 звезд", назвал "провалом планетарного масштаба" телефонную беседу нынешней главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими блогерами Вованом и Лексусом. В рамках общения премьер Италии пожаловалась на то, что страны Европейского союза игнорируют попытки обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Джорджа Мелони также высказала мнение о том, что чувствует усталость от украинского конфликта со всех сторон. Конти подчеркнул, что ему было неприятно узнать о том, что протоколы безопасностикабинета министров можно обойти и "взломать таким вопиющим способом".

Но содержание этого разговора смущает меня еще больше....Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. экс-премьер Италии

Европейский политик добавил, что действующие власти в телефонном разговоре признали, что не могут самостоятельно справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов, которые прибывают в страну морским путем. Также Рим якобы заявили о провале международного соглашения с Тунисом, призванном остановить этот поток беженцев. По мнению Конти, в разговоре с Лексусом и Вованом Джорджа Мелони "раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам". В частности, эксперт оказался недоволен военными поставками для ВСУ, что сказывается на эскалации регионального конфликта. При этом премьер заметила, что осознает, что сторонам кризиса необходимо найти выход путем переговоров, который защищает интересы всех участников.

Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции.

Фото и видео: Facebook ( запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Giuseppe Conte