Марио Драги заметил, что не говорит о пике санкционного давления на Москву.

Премьер Италии утверждает, что санкции против РФ войдут в наиболее эффективную фазу летом. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал глава правительства Марио Драги, выступая на брифинге по завершению второго дня саммита лидеров Евросоюза. По мнению чиновника, введенные Западом ограничения больше всего будут чувствоваться в летний период.

Наиболее эффективная фаза воздействия санкций начнется летом. Это не значит, что на лето придется пик, это значит, что стадия наибольшего ощутимого воздействия начнется с лета. Марио Драги, премьер-министр Италии

Европейский представитель удовлетворен итогами встречи саммита "Большой семерки", которая состоялась в Брюсселе. На ней партнеры выработали шестой санкционный антироссийский пакет, который включает в себя энергетическое эмбарго на нефть из России. Марио Драги напомнил, что еще недавно сторонам казалось невозможным достижение такого результата. В Италии уверены, что ограничения против Москвы будут действовать еще "очень долго", а также скажутся на изменениях в торговых связях "возможно, навсегда".

Премьер Италии предложил помощь ВМС в разминировании портов Украины.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi