Марио Драги заметил, что требуется решить проблему продовольственной безопасности.

Премьер Италии предложил помощь ВМС в разминировании портов Украины. Соответствующее заявление сделал глава местного правительства, выступая на пресс-конференции с журналистами по завершению второго дня саммита лидеров Евросоюза. Чиновник заметил, что разрешение от российской стороны по выходу судов в акваторию региона получено, но при этом все еще фиксируется проблема с минами.

Россия и Украина - обвиняют друг друга, но факт, что они полны мин. И наши военные моряки могли бы посодействовать разминированию. Марио Драги, премьер-министр Италии

По словам иностранца, европейский регион и мировое сообщество не должны проиграть сражение за продовольственную безопасность. В противном случае многим странам грозит голод. Марио Драги полагает, что в этом случае те государства, которые находятся не на стороне коллективного Запада, почувствуют на себе предательство и уже никогда не встанут на сторону ЕС.

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Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi