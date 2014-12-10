Премьер Италии предложил помощь ВМС в разминировании портов Украины. Соответствующее заявление сделал глава местного правительства, выступая на пресс-конференции с журналистами по завершению второго дня саммита лидеров Евросоюза. Чиновник заметил, что разрешение от российской стороны по выходу судов в акваторию региона получено, но при этом все еще фиксируется проблема с минами.
Россия и Украина - обвиняют друг друга, но факт, что они полны мин. И наши военные моряки могли бы посодействовать разминированию.
Марио Драги, премьер-министр Италии
По словам иностранца, европейский регион и мировое сообщество не должны проиграть сражение за продовольственную безопасность. В противном случае многим странам грозит голод. Марио Драги полагает, что в этом случае те государства, которые находятся не на стороне коллективного Запада, почувствуют на себе предательство и уже никогда не встанут на сторону ЕС.
Эксперты прокомментировали разговор Владимира Путина и Марио Драги.
Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi
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